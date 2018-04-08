Пьяная сердобчанка зарубила топором любимого

Следствием установлено, что 15 декабря 2017 года мужчина выпивал у себя в квартире вместе с тремя знакомыми женщинами. Вечером того же дня он продолжил употреблять спиртное уже со своей сожительницей. В ходе застолья пара поссорилась из-за того, что ранее мужчина привел барышень к ним домой.

Помимо этого, мужчина стал требовать деньги на покупку спиртного, но любимая отказала ему. Тогда он схватил ее за волосы и толкнул, в ответ женщина стукнула его по голове пустой стеклянной бутылкой. Затем разгневанная гражданская супруга взяла топор и нанесла многочисленные удары по телу и голове сожителя, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В тот же вечер 38-летний мужчина скончался в больнице.

Суд назначил сердобчанке 7 лет и 8 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.