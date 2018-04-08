Ночные поиски алкоголя для пензенца обернулись криминалом

В Пензе со станции техобслуживания на улице Металлистов угнали «ГАЗель», которая находилась там на ремонте. Полицейские разыскали подозреваемого в преступлении.

В угоне подозревают 31-летнего пензенца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что мужчина какое-то время работал на станции.

В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый днем накануне угона фургона пил, когда ночью спиртное закончилось, он отправился в магазин. Однако денег у него не оказалось, и он пошел на бывшее место работы, так как знал, что один из сотрудников СТО выпивает.

«Ему удалось беспрепятственно пройти на территорию, на которой располагается станция техобслуживания, так как вахтер, находившаяся на дежурстве, не знала о его увольнении. В условном месте злоумышленник взял ключ от бокса и открыл дверь. Спиртного в гараже он не обнаружил. Заметив ключи от автомобиля «ГАЗель», подозреваемый решил уехать на ней обратно. Транспортное средство он оставил возле своего дома и отправился спать», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.