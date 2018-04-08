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Живущим у реки пензенцам рекомендовали мониторить паводковую обстановку

8 апреля в 15:24 286 просмотров
«Бригадирским» и железнодорожным мостами осмотрели мэр Пензы Виктор Кувайцев и замначальника управления по делам ГОЧС города Александр Дерябин.

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8 апреля место образовавшегося затора на реке Ардым между автомобильным «Бригадирским» и железнодорожным мостами осмотрели мэр Пензы Виктор Кувайцев и замначальника управления по делам ГОЧС города Александр Дерябин.

По словам Александра Дерябина, движение воды на данном участке затруднено из-за того, что образовалась пробка из многослойного скопления льдин и мусора.

«Учитывая, что выше по течению ледяной покров отсутствует, а русло реки способно пропустить паводковые воды, необходимо ежедневно наблюдать за данным участком и при необходимости своевременно устранить затор», — распорядился Виктор Кувайцев.

Кроме того, глава администрации города дал поручение заместителю начальника управления по делам ГОЧС, чтобы он рекомендовал собственникам земельных участков, расположенных вблизи к водным объектам в черте Пензы, проводить мониторинг паводковой обстановки, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В случае угрозы подтопления территорий домовладений нужно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: (8412) 63−10−05, (8412) 63−10−63 либо «05».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_derzhit_na_kontrole_situatsiyu_s_zatorom_na_reke_ardym/

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