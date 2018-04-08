Пензенцы с двумя детьми живут в 10-метровой колясочной

Пензячка из дома № 6 по ул. Бородиной обратилась в суд с иском к семье, которая установила в колясочной на первом этаже металлическую дверь и оборудовала помещение в 10,1 кв метров для проживания. Вместе с ними там находятся их двое несовершеннолетних детей.

Данное помещение относится к общему имуществу многоквартирного дома, собранием собственников было принято решение об освобождении занимаемой семьей колясочной, о чем им неоднократно направлялись уведомления, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Пензы.

Ответчики по делу считают, что вправе пользоваться переоборудованным под жилое помещением колясочной. Однако на последнее заседание суда не явились.

Выяснилось, что в Реестре муниципальной собственности помещение как квартира не значится. Согласования перепланировки не было. В результате суд пришел к выводу, что семья не имеет законных оснований пользоваться нежилым помещением.

Пензенцы обязаны будут освободить колясочную в течение 20 дней с момента вступления решения в силу. Но они не согласились с этим и подали апелляционную жалобу.