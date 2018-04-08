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Пензенцы с двумя детьми живут в 10-метровой колясочной

8 апреля в 15:58 342 просмотра

Суд обязал пензенцев освободить нежилое помещение многоквартирного дома на улице Бородиной.

Пензячка из дома № 6 по ул. Бородиной обратилась в суд с иском к семье, которая установила в колясочной на первом этаже металлическую дверь и оборудовала помещение в 10,1 кв метров для проживания. Вместе с ними там находятся их двое несовершеннолетних детей.

Данное помещение относится к общему имуществу многоквартирного дома, собранием собственников было принято решение об освобождении занимаемой семьей колясочной, о чем им неоднократно направлялись уведомления, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Пензы.

Ответчики по делу считают, что вправе пользоваться переоборудованным под жилое помещением колясочной. Однако на последнее заседание суда не явились.

Выяснилось, что в Реестре муниципальной собственности помещение как квартира не значится. Согласования перепланировки не было. В результате суд пришел к выводу, что семья не имеет законных оснований пользоваться нежилым помещением.

Пензенцы обязаны будут освободить колясочную в течение 20 дней с момента вступления решения в силу. Но они не согласились с этим и подали апелляционную жалобу.

Фотография: https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%206&sll=45.018325%2C53.195047&panorama%5Bpoint%5D=44.920859%2C53.225149&panorama%5Bdirection%5D=235.733673%2C14.181613&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C62.086432

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