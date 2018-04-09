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В Пензе похоронят заслуженную артистку страны Анжелику Волчкову

8 апреля в 16:57 872 просмотра

Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова ушла из жизни в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни. Ей было 47 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского театра «Школа современной пьесы», в котором служила актриса.

Прощание с Анжеликой Волчковой пройдет 10 апреля в театре. Похоронят актрису, по решению родственников, на родине в Пензе.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=wKOSIap94To

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