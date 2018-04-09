В Пензе похоронят заслуженную артистку страны Анжелику Волчкову

Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова ушла из жизни в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни. Ей было 47 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского театра «Школа современной пьесы», в котором служила актриса.

Прощание с Анжеликой Волчковой пройдет 10 апреля в театре. Похоронят актрису, по решению родственников, на родине в Пензе.