На 54 пензенских объектах нашли грубейшие нарушения пожарной безопасности

9 апреля на оперативном совещании в правительстве Пензенской области подвели промежуточные итоги проверки объектов на соблюдение требований пожарной безопасности.

«Две недели назад я давал поручение проверить объекты на противопожарную безопасность», — напомнил глава региона.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Сергея Козлова, инспекторы по состоянию на 9 апреля вышли на 133 объекта, из них полностью проверили 113.

«Только в бассейне «Дельфин» в Лунино и детском саду «Родничок» в Мокшане не выявлены нарушения. На остальных нашли, в общей сложности — 975», — рассказал он.

Сергей Козлов отметил, что к основным нарушениям относятся неисправность систем пожарной автоматики, звукового оповещения, противодымной защиты, необученность персонала и неукомплектованность первичными средствами пожаротушения.

Грубейшие нарушения были выявлены на 54 объектах, из них 20 — в Пензе.

«В Пензе: «Рембыттехника», «Суворовский», «Пассаж», ЦУМ, «Высшая лига», «Гостиный двор», «Окружной», «Мой», «Триумф», «Урицкий», «Олимп», «Проспект», «Берлин», кинотеатр «Современник», ТЦ «Космос Сити», «Онежский», «Север», «Кагау», «iMall» и рынок «Шуист». В торговых центрах Кузнецка нарушения нашли на 10 объектах, Каменки — 3, Мокшана — 2, Беково — 3. В Бессоновке — на одном объекте, в Пензенском районе — на двух, в Пачелмском — двух, Вадинском — трех, Сердобском — двух, в Нижнем Ломове — двух, Земетчинском — одном, Башмаковском — одном, Спасском — двух», — сообщил начальник управления.

Он добавил, что в отношении ряда объектов — пензенских кинотеатра «Современник», ТЦ «Урицкий», «Берлин», а также кузнецкого ТЦ «М Сити» — документы направлены в судебные органы для принятия решения об административном приостановлении деятельности организаций.

«Основная задача — навести порядок. Например, накануне проверки в ТЦ «Слава» в селе Засечном привели эвакуационные выходы в порядок, а через некоторое время сотрудники пришли и увидели, что их закрыли, завалили товаром», — отметил Сергей Козлов.

Иван Белозерцев подчеркнул, что по результатам проверок нет цели закрыть какие-то организации, главное — обеспечить безопасность граждан, чтобы не произошло трагедии.

«На этой неделе надо пригласить собственников ТЦ, обсудить, какие есть проблемы. С каждым руководителем обсудим ситуацию, и важно, чтобы они привели все в соответствие. Надо планировать работу в срочном порядке с моим участием и участием глав муниципальных образований. Ваши сотрудники, которые выходили на места, проверяли, должны быть в зале, чтобы пояснить, если у кого-то будут вопросы», — поручил губернатор.

Он призвал еще раз обратить внимание на социальные объекты — больницы и школы.

«До 1 мая все объекты соцкультбыта должны быть проверены. Надо проводить проверки как положено, не подходить к этому формально», — сказал глава региона.

Напомним, общероссийские проверки торговых центров на соблюдение норм пожарной безопасности начались после трагедии в Кемерово. Тогда в огне погибли 64 человека, большинство из которых — дети.