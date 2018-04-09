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В России хотят увеличить штраф за задержку вылета

9 апреля в 10:02 220 просмотров
, согласно которому штрафные санкции за задержку вылета впервые повысятся с 2000 года. Об этом сообщают «Известия».

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Минтранс РФ через несколько недель планирует завершить работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков, согласно которому штрафные санкции за задержку вылета впервые повысятся с 2000 года. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас размер штрафа за задержку рейса по вине авиакомпании незначителен. За каждый час просрочки перевозчик уплачивает лишь 25 рублей. При этом общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета, в результате чего некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете.

В текущей версии законопроекта предлагается увеличить штраф почти в 14 раз — до 339 рублей. Однако он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

По мнению сенатора Игоря Фомина, ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков и повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов. Однако, по его словам, слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты.


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