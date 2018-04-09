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Мэр доложил губернатору о переселении жителей дома на ул. Кулибина, 10

9 апреля в 10:13 412 просмотров
ситуации с разрушающимся домом на ул. Кулибина, 10.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 9 апреля на оперативном совещании в правительстве доложил о ситуации с разрушающимся домом на ул. Кулибина, 10.

«238 помещений в этом здании, 158 освободили, все жители переселены. Большая часть переехала по своему усмотрению, это в основном те, кто не имел права на маневренный фонд. Ряд семей живет в санатории Володарского, для них организовано транспортное сообщение со школой № 18, чтобы дети могли учиться там, где учились, и родители могли добираться на работы», — рассказал глава администрации Пензы.

По его словам, в настоящее время готовится основательное ограждение вокруг дома, здание отключено от сетей. Организована охрана территории.

«Ищем варианты по размещению семей в маневренный фонд. Около 40 семей просят предоставить такое жилье. На подготовку помещений уйдет неделя», — отметил Виктор Кувайцев.

Губернатор поблагодарил председателя правительства региона Николая Симонова и мэра Виктора Кувайцева за работу. Вместе с тем, он потребовал провести объективное расследование причин ЧП.

«Те, кто допустил разрушение дома, должны понести ответственность», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: фото Дмитрия Гулина

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