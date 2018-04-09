Паводок-2018: в Н. Ломове затопило 130 домов, в Иссинском районе обрушилась дорога

Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания поинтересовался, как обстоят дела в самых проблемных районах — Нижнеломовском и Сердобском.

«Самая сложная ситуация — в Нижнем Ломове. Сегодня по состоянию на 8 утра уровень воды поднялся на 5,6 метров, затоплено 130 домов, подтоплено 57. Администрация района подготовила пункты временного размещения — это гостиница «Нижний Ломов» на 100 человек, дом ветеранов. Силами местной администрации проведен обход жилых домов, дали согласие на возможное переселение 35 человек. На утро эвакуирована одна семья — семь человек», — сообщил глава регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

В Сердобском районе уровень подъема воды в реке Сердоба, по его словам, в настоящее время составляет 5,15 метра. Подтоплена придомовая территория трех домов на ул. М. Горького.

«При подъеме воды до уровня 5,65−5,7 метров имеется угроза затопления домовладений по ряду улиц. Подготовлены пункты временного размещения в гостиницах на 140 человек», — отметил Михаил Панюхин.

Неблагополучная ситуация сложилась также в Иссинском районе — там из-за талых вод произошел провал участка дороги глубиной 4,5 метра.

«Осталось без асфальтированного дорожного сообщения два населенных пункта, всего 68 домов и 96 человек. Имеется объездная полевая дорога, выставлен круглосуточный пост, объявлена чрезвычайная ситуация, как и в Нижнем Ломове», — рассказал начальник управления.

Глава региона поручил министру строительства и ЖКХ региона Александру Гришаеву выехать на место, выяснить, кто обслуживает дорогу, и разобраться в ситуации.

«В Белинском районе подтоплено семь улиц, 84 жилых дома. Отрезана деревня Шипиловка, четыре дома, 10 человек. От эвакуации население отказалось, доставка всего необходимого организована», — добавил Михаил Панюхин.

По городу Пензе, отметил он, практически все места локальных подтоплений в настоящее время устранили, однако имеется опасность частичного подтопления Железнодорожного района.

«Провели три паводковых комиссии под руководством зампреда правительства. По прогнозам, максимальный сброс воды с Сурского гидроузла, который возможен, — это 700−800 кубометров в секунду. При таком сбросе возможно подтопление части Железнодорожного района в Пензе. Проверено гидротехническое сооружение на ТЭЦ-1, шандоры все проверены. Бессоновский и Нижнеломовский районы готовы к приему», — сообщил начальник ведомства.

Иван Белозерцев поинтересовался, превышает ли приточность воды в настоящее время уровень 2012 года.

«Пока не превышает. Но у нас повышение температуры с 10 по 12 апреля прогнозируется до +13−18 градусов. 12−13 числа опять будет похолодание, ночные температуры будут минусовые. Пока угроз со стороны Сурского водохранилища мы не видим», — ответил Михаил Панюхин.

Губернатор спросил, есть ли необходимость в подрыве льда в регионе. По словам Михаила Панюхина, небольшая проблема есть в районе Бригадирского моста.

«Затор был, вчера выезжали с Виктором Кувайцевым на Бригадирский мост. Было небольшое затопление подвального помещения в поселке Мичурино. Сегодня утром проверяли, там уже смывается все», — сказал он.

Глава региона призвал обратить повышенное внимание на проблемные районы, а также бросить все силы на обеспечение безопасности Сурского гидроузла.