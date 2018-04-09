Губернатор призвал к 1 Мая привести город в порядок

«Скоро Чемпионат мира по футболу, а у нас ничего не напоминает об этом — нет ни одного плаката, арт-объекта. В других городах это есть, а у нас нет — только совещания проходят», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что благоустройство и уборка населенных пунктов — одна из важнейших тем сегодня.

«Нужно привести областной центр в порядок, в особенности по «красной линии». Надо закладывать деньги на арт-объекты. Например, Пензяку толстопятому, Суворову есть проекты, нужно этим вопросом заниматься», — добавил глава региона.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе рассказал, что предложения по арт-объектам есть. 25 апреля они будут презентованы на областном форуме ЖКХ.

Обсуждая городские проекты, Иван Белозерцев поинтересовался, когда будет благоустроена дорога к Спасскому кафедральному собору с ул. Кирова. Леонид Иоффе ответил, что приступают к сносу старых построек, чтобы потом перейти к комплексному благоустройству территории.

Кроме того, губернатор возмутился состоянием и внешним видом остановок общественного транспорта — они нуждаются в очистке и ремонте. По его словам, Пензу должны привести в порядок к 1 Мая. По всем проблемным вопросам даны соответствующие поручения.