В Пензе изъяли и уничтожили 276 кг санкционных продуктов

Как сообщили в ведомстве, во время проверки нашли ящики с польскими яблоками — 14,26 килограммов и грушами — 85,5 килограммов, а также 176,43 килограммов томатов, которые были произведены на турецком предприятии, не имеющем права поставлять продукцию в Россию.

Владельцы овощей и фруктов не смогли представить документы об их фитосанитарной безопасности и легальности нахождения на территории страны. В отношении них возбудили дела об административном правонарушении.

Запрещенную продукцию изъяли и уничтожили.