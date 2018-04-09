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В Пензе изъяли и уничтожили 276 кг санкционных продуктов

9 апреля в 11:02 154 просмотра

Работники управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обнаружили санкционные продукты на оптово-розничных рынках города.

Как сообщили в ведомстве, во время проверки нашли ящики с польскими яблоками — 14,26 килограммов и грушами — 85,5 килограммов, а также 176,43 килограммов томатов, которые были произведены на турецком предприятии, не имеющем права поставлять продукцию в Россию.

Владельцы овощей и фруктов не смогли представить документы об их фитосанитарной безопасности и легальности нахождения на территории страны. В отношении них возбудили дела об административном правонарушении.

Запрещенную продукцию изъяли и уничтожили.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

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