Пасхальное богослужение
В каких автошколах Пензы успешнее всего сдают экзамены?
Как ремонт техники втянул пензенцев в запутанную историю. Расследование
Насколько выгодны бонусные карты в продуктовых магазинах Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
В Шемышейке мужчину осудили за многолетнее хранение пороха
Ночные поиски алкоголя для пензенца обернулись криминалом
Пьяная сердобчанка зарубила топором любимого
Пензенский оборотень в погонах обещал порвать протокол за деньги
Экс-замглавы администрации Тамалы помог парню избежать судебного наказания
В Пензенской области мужчина пытался расплатиться за водку «дублями»
В Пензе осудили 19 участников крупной наркогруппы
В Пензе раскрыли дело о массовых инсценировках ДТП
Пензенец закопал тело убитого друга у реки
Армия кредиторов ищет «злостного» должника из Пензы

За хищение кур жителя Пачелмского района наказали трудом

9 апреля в 10:53 144 просмотра

Жителя Пачелмского района Пензенской области осудили за хищение чужого имущества.

Суд установил, что в конце декабря 2017 года нетрезвый мужчина пришел к чужому дому и залез в сарай — дверь была незаперта. Там он поймал трех кур и посадил их в мешок.

После совершения злодеяния мужчина раскаялся и явился с повинной, также он активно содействовал следствию. Добровольно возместил ущерб хозяйке птицы — 1100 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда Пензенской области, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, его характеризуют как человека, злоупотребляющего спиртным.

В результате суд назначил 150 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...