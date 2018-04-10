«Концертник». Откуда казаки в Пензе? Интервью с А. Сугоняком

Что связывает Пензу и казаков, как появился ансамбль «Казачья застава», как должны работать профессионалы? Об этом редактор авторских программ телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков в рамках проекта «Концертник» (16+) побеседовал с художественным руководителем ансамбля песни и танца «Казачья застава» Андреем Сугоняком.

— Слово «беседа» многое значит в твоей жизни?

— Конечно, достаточно большой отрезок жизни оно ассоциировалось с ансамблем «Беседа». Я приехал в Пензу в конце 1996 года. Пока был молодой, не хотелось ничего устраивать, чего-то ждал, а в феврале 1997-го решил. Тогда не было Круковского, он ушел из «Беседы».

— Круковского я, например, помню по хору Октября Гришина.

— Он как раз «Беседу» и создавал. Не знаю, в каком году он ушел. Я понимаю его, конечно, когда вся вакханалия началась в 90-е годы, зарплаты люди не получали месяцами. Вся страна через это прошла. И я уехал по этой причине из Владимира, потому что есть было нечего, родни там не было. Такого врагу не пожелаешь, но выжили. Во Владимире я жил в общежитии. С Игорем Ткаченко мы ходили в овощные ларьки, он охмурял продавщицу, а я из сетки картошку тырил. Это и был наша еда. Но невмоготу уже стало, поэтому я приехал в Пензу.

— То есть первым коллективом в Пензе были «Беседы», а в 2004 появилась «Казачья застава»?

— Да.

— Сам казак?

— Да.

— Критически настроенные пензяки говорят про «Казачью заставу»: «Где казаки и где Пенза». Что им можно ответить?

— Историю надо изучать. Я сейчас объясню одним предложением, которое еще сказал Андрон Кончаловский: «Зритель придет узнавать, а не познавать».

— А это хорошо или плохо?

— Я считаю, плохо.

— Опять к вопросу: где Пенза и где казаки? Ведь Юрий Котранский — основатель Пензы — казак.

— Котранский казаком не был, он был воеводой и привел суда служивых людей, коими и были казаки. В Пензе казаков раньше было больше, чем остального населения.

— В 2004 году появилась «Казачья застава». А почему возникла такая необходимость?

— Расскажу свое мнение. Василий Кузьмич Бочкарев всегда у меня ассоциировался с большим ребенком, который увидит что-то блестящее, схватит, поиграет и кинет в угол игрушку. Так произошло и с нами. Но за это ему огромное спасибо, ибо родителей не выбирают как в жизни, так и в творчестве. Не было бы его, не было бы и «Казачьей заставы».

Когда я только пришел в «Беседы», то удивился, кто ставит им номера, не хочу никого обидеть. Я начал исподволь ставить номера сам. Здесь никогда не было профессиональных коллективов, называю Пензу — «колыбель махровых самоделок».

— Не обидятся?

— Я лично воспитан так: сначала ты обижаешься на себя, а потом на других. Их право, пускай обижаются, пускай нет. Все привыкли считать себя профессионалами, но разве они не понимают, что профессиональная работа — каждодневная. Спортсмен профессиональный, если три раза в неделю будет заниматься, ничего не сможет сделать.

— Вы хотите сказать, что «Казачья застава» фактически появилась как игрушка Василия Кузьмича Бочкарева?

— Да. В 2003 году Бочкарев приехал из Москвы, где принимал участие в федеральном собрании. Там выступал кубанский казачий хор. По приезду он в театре увидел наш казачий номер, у меня всегда была тяга к этому направлению. Нас вызвал Виктор Огарев и сказал: «Давайте». Мало кто понимает, каково это, чтобы за полгода сделать из одного коллектива абсолютно другой, всю программу с нуля начать.

— Казачий коллектив ассоциируется не только с танцами, хореографией, но и с костюмами.

— Вот с костюмами было всего сложнее.

— Кто вам шил.

— Ателье.

— Сколько сегодня человек в коллективе?

— 47.

— И все они — в штате «Пензаконцерта»?

— Да. Все как на службу идут каждый день. Ведь у человека, как у рыбы, — короткая память. Ему сейчас скажи, он все сделает, а через три часа уже не сможет так. Надо постоянно вдалбливать.

— То есть у вас казачье промышленное производство?

— Фабрика.

— А у фабрики есть какой-то план?

— Да. С фабрикой, конечно, мы себя гипотетически сравниваем. Я на заводе тоже работал фрезеровщиком, знаю, что это такое. Могу глаза закрыть, если кто-то, например, опоздал. Я не цербер, стараюсь людей воспитывать в самоконтроле.

— А как же казачья закалка, дисциплина?

— Казаки так же жили. Пока войны не было, они занимались своими делами, а когда труба зовет, они сели и поехали.

— Сколько концертов в год у вас по плану?

— Восемь концертов в месяц, в год — 90.

— Выполняете норму?

— Всегда.

— Где вы побывали с концертами в Пензенской губернии?

— Мы ее всю исколесили по несколько раз.

— А если взять шире. Где вы были в последний раз?

— В Липецк ездили. Им есть с чем сравнить. Там есть очень профессиональный коллектив «Казаки России». Ко мне после концерта подходила директор и спросила, профессиональный ли мы коллектив. Конечно, от руководителя очень много зависит. Я посмотрел на «Казачью волю», они к нам приезжали из Волгограда. Они все оттачивают, а за этим теряется внутренность, человек становится как робот. Я противник этого, главное — душа.

— Где еще были?

— Тамбов, Ульяновск, все близлежащие города.

— А какие топовые казачьи коллективы есть в нашей стране?

— Сейчас их много. Практически в каждом регионе есть казачьи коллективы.

— Все ли они профессиональные?

— 48 во всей России.

— И вы одни из них?

— Да.

— Но не у каждого казачьего коллектива есть свой фестиваль. А вы как доросли до него?

— А это не мы доросли. Так сложилось исторически.

— У каждого коллектива должен быть свой фирменный номер. У «Казачьей заставы» какой он?

— Я думаю, «Война» и гимн наш. Кстати, это гимн Пензенского отдела Волжского казачьего войска, просто об этом все забыли. Я устал напоминать, за какой-то срок там сменилось много атаманов.

— Вас верстали в казаки?

— Да.

— А большую часть коллектива «Казачья застава»?

— Я склонен к тому, что каждый сам решает.

— Многое значит, как принимает публика. Что люди говорят после ваших концертов?

— Только лестные отзывы слышал. Они что-то спрашивают, благодарят.