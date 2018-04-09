Суд обязал жительницу Бессоновского района заплатить за капремонт

Согласно закону Пензенской области, собственники квартир должны уплачивать взносы на капремонт. Однако жительница Бессоновского района не исполняла своих обязательств.

В адрес женщины ежемесячно направлялись квитанции на оплату. Задолженность с 1 ноября 2014 года по 31 мая 2017 года составила 15 185,89 рублей, сообщает пресс-служба Бессоновского районного суда Пензенской области.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области просил взыскать с ответчицы задолженность по оплате взноса, а также расходы по оплате государственной пошлины. Женщина на судебное заседание не явилась, поэтому дело рассмотрели без ее участия. Иск удовлетворен.