Пензенские абоненты Tele2 предпочитают фиксированную плату за услуги

Tele2 подвела итоги популярности тарифных планов в Пензенской области. По итогам 2017 года подавляющее большинство клиентов оператора выбирают предложения с фиксированной абонентской платой.

Tele2 отмечает рост популярности пакетных тарифных планов: год к году их доля проникновения в регионе увеличилась на 11 процентных пункта и сегодня составляет 84%. Самым востребованным среди абонентов Tele2 Пензенской области стал тарифный план «Мой разговор»: на него приходится 33% от общего количества подключений. Предложение включает безлимитные звонки на телефоны Tele2 России, 300 минут разговора на номера других операторов, 5 Гб интернет-трафика и 50 SMS.

В списке наиболее часто подключаемых дополнительных опций лидируют пакеты интернет-трафика. Благодаря услуге «Добавить трафик» абоненты Tele2 могут расширить наполнение своего тарифного плана на 3 Гб интернета, набрав команду *155*231# и нажав кнопку «Вызов». Стоимость услуги составляет 200 рублей.

«Популярность пакетных тарифов обусловлена широким набором услуг по умеренной цене — по итогам прошлого года мы отмечаем рост спроса на эти предложения в регионе. Поэтому мы пошли дальше и обновили флагманскую линейку «Мой Tele2» с учетом обратной связи абонентов. Теперь клиенты могут детально и без потери времени самостоятельно настраивать необходимый объем минут и гигабайтов интернет-трафика в «Личном кабинете», — пояснил коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.

2 апреля 2018 года Tele2 запустила обновленную тарифную линейку «Мой Tele2». Ее главная особенность — возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента. Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа, что делает его максимально персонифицированным.