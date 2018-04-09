В Пензе пройдет «Космофест»

Горожан ждет большая развлекательная программа — три интерактивные площадки с игротекой, зоной робототехники и космическим аквагримом. Гости смогут погрузиться в мир космических скоростей, сделать фото на память в креативной фотозоне, принять участие в конкурсах и выиграть призы. Любители пострелять из бластера могут показать свою меткость в космическом тире, а фанатов музыки ждет шоу «Угадай мелодию» на катушке Тесла.

«Фестиваль — это возможность очутиться среди космических пейзажей и почувствовать себя настоящим исследователем. Организуя праздник, мы хотим наглядно показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. Клиенты «Дом.ru» могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также чтобы он был быстрым и стабильным. По данным Speedtest, «Дом.ru» признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России», — подчеркивает директор пензенского филиала «Дом.ru» Ольга Антонова

Партнерами «Космофеста» выступают музей занимательных наук «Реактор» и сеть магазинов настольных игр и подарков игровая мастерская «Кубикум».

«Реактор» — единственный в Пензе научно-технический музей, который представляет собой современный интерактивный комплекс, объединяющий научные знания, высокотехнологичные изобретения и увлеченных людей.



Игровая мастерская «Кубикум» — это сеть магазинов настольных игр и подарков, в ассортименте которых представлен прекрасный выбор для интересного и увлекательного времяпровождения, как для заядлых фанатов, так и для тех, кто только знакомится с этим хобби.