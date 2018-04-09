Пасхальное богослужение
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Как ремонт техники втянул пензенцев в запутанную историю. Расследование
Насколько выгодны бонусные карты в продуктовых магазинах Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
Жители разрушающегося дома на ул. Кулибина смогут переехать в общежитие
Губернатор предложил поощрять способных детей путевкой на море
Прокуратура проводит проверку по сообщению об издевательстве в детсаду
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 14,5%
МТС усилила сеть в Городе Спутнике
Пензенским родителям рассказывают о новых смертельных забавах детей
«Лазурный» — один из наиболее успешных проектов благоустройства в стране
Артобъект «Пенза» вошел в библиотеку лучших образцов благоустройства
Пензенские абоненты Tele2 предпочитают фиксированную плату за услуги
Суд обязал жительницу Бессоновского района заплатить за капремонт

В Пензе пройдет «Космофест»

9 апреля в 12:41 310 просмотров
«Космофест» (0+). Мероприятие, которое организует телеком-оператор «Дом.ru», состоится 14 апреля в МТРК «Коллаж» (проспект Строителей, 1В). Начало — в 12.00, вход — свободный.

" data-title="В Пензе пройдет «Космофест» — Пенза-пресс, рунет за день">

В рамках празднования Дня космонавтики в Пензе пройдет семейный праздник «Космофест» (0+). Мероприятие, которое организует телеком-оператор «Дом.ru», состоится 14 апреля в МТРК «Коллаж» (проспект Строителей, 1В). Начало — в 12.00, вход — свободный.

Горожан ждет большая развлекательная программа — три интерактивные площадки с игротекой, зоной робототехники и космическим аквагримом. Гости смогут погрузиться в мир космических скоростей, сделать фото на память в креативной фотозоне, принять участие в конкурсах и выиграть призы. Любители пострелять из бластера могут показать свою меткость в космическом тире, а фанатов музыки ждет шоу «Угадай мелодию» на катушке Тесла.

«Фестиваль — это возможность очутиться среди космических пейзажей и почувствовать себя настоящим исследователем. Организуя праздник, мы хотим наглядно показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. Клиенты «Дом.ru» могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также чтобы он был быстрым и стабильным. По данным Speedtest, «Дом.ru» признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России», — подчеркивает директор пензенского филиала «Дом.ru» Ольга Антонова

Партнерами «Космофеста» выступают музей занимательных наук «Реактор» и сеть магазинов настольных игр и подарков игровая мастерская «Кубикум».

«Реактор» — единственный в Пензе научно-технический музей, который представляет собой современный интерактивный комплекс, объединяющий научные знания, высокотехнологичные изобретения и увлеченных людей.

Игровая мастерская «Кубикум» — это сеть магазинов настольных игр и подарков, в ассортименте которых представлен прекрасный выбор для интересного и увлекательного времяпровождения, как для заядлых фанатов, так и для тех, кто только знакомится с этим хобби.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Dom.ru

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...