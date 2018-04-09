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«Дамате» заинтересовалась разработками стартапов

9 апреля в 12:46 328 просмотров
, посвященной AgroTech.

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ГК «Дамате» заинтересована в применении в животноводстве инновационных решений и готова к сотрудничеству со стартапами. Подтверждением тому стало участие компании в конференции Фонда развития интернет-инициатив, посвященной AgroTech.

Главным событием конференции стала питч-сессия — на которой выступили стартапы, разрабатывающие решения в сфере сельского хозяйства. Всего заявки подавали более 60 организаций, но экспертный отбор прошли только девять.

С представителями крупных игроков сельскохозяйственного рынка — «РусАгро», «АгроТерра», Bayerи Cargil, ГК"Дамате" - участники обсудили вопросы построения операционного бизнеса стартапов с помощью крупного партнера, опыт внедрения инновационных решений.

Компании задумались над совместными проектами. Так, заместитель генерального директора ООО УК «Дамате» Станислав Варич рассказал о заинтересованности в интеграции инновационных решений при процессе выращивания животных, в том числе — с применением предиктивной аналитики и Big Data, технологии компьютерного зрения и повышении эффективности в переработке продукции.

«Российский AgroTech только начал развиваться и венчурные сделки пока единичны. Однако наши предприниматели создают конкурентные решения, внедрение которых может позитивно повлиять на эффективность агро-компаний», — подчеркнул директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ Сергей Негодяев.

В ближайшие несколько лет фонд планирует усилить свою долю венчурного рынка в сфере AgroTech, вкладывая в стартапы от 2,5 до 324 млн рублей взамен на долю растущей IT-компании. Ведь, согласно аналитике HarvardBusinessReview, наиболее высокий рост показывают компании не с самой высокой оснащенностью инфраструктурой, а те, которые наиболее быстро внедряют прорывные решения стартапов и обладают конкурентными компетенциями в сфере инноваций.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA-3152586/

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