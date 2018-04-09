«Дамате» заинтересовалась разработками стартапов

Главным событием конференции стала питч-сессия — на которой выступили стартапы, разрабатывающие решения в сфере сельского хозяйства. Всего заявки подавали более 60 организаций, но экспертный отбор прошли только девять.



С представителями крупных игроков сельскохозяйственного рынка — «РусАгро», «АгроТерра», Bayerи Cargil, ГК"Дамате" - участники обсудили вопросы построения операционного бизнеса стартапов с помощью крупного партнера, опыт внедрения инновационных решений.



Компании задумались над совместными проектами. Так, заместитель генерального директора ООО УК «Дамате» Станислав Варич рассказал о заинтересованности в интеграции инновационных решений при процессе выращивания животных, в том числе — с применением предиктивной аналитики и Big Data, технологии компьютерного зрения и повышении эффективности в переработке продукции.



«Российский AgroTech только начал развиваться и венчурные сделки пока единичны. Однако наши предприниматели создают конкурентные решения, внедрение которых может позитивно повлиять на эффективность агро-компаний», — подчеркнул директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ Сергей Негодяев.



В ближайшие несколько лет фонд планирует усилить свою долю венчурного рынка в сфере AgroTech, вкладывая в стартапы от 2,5 до 324 млн рублей взамен на долю растущей IT-компании. Ведь, согласно аналитике HarvardBusinessReview, наиболее высокий рост показывают компании не с самой высокой оснащенностью инфраструктурой, а те, которые наиболее быстро внедряют прорывные решения стартапов и обладают конкурентными компетенциями в сфере инноваций.