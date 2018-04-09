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«Лазурный» — один из наиболее успешных проектов благоустройства в стране

9 апреля в 12:56 352 просмотра
«Лазурный» получил федеральное признание. Это произошло на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды при министерстве строительства и ЖКХ РФ.

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Жилой комплекс «Лазурный» получил федеральное признание. Это произошло на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды при министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Данный совет был создан для участия в разработке нормативных документов, регулирующих вопросы формирования комфортной городской среды, методических рекомендаций по вопросам городского развития, а также экспертной оценки эффективности предлагаемых решений. Его председатель — замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, в числе участников заседания были министр строительства РФ Михаил Мень, президент Союза российских городов Станислав Мошаров, зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, руководители ведущих строительных компаний, банков, архитекторы, проектировщики и другие специалисты.

Во время работы совета был составлен список из 125 успешных проектов по благоустройству территории в России. В их число вошел и ЖК «Лазурный». Данный проект рекомендован для использования при реализации программ благоустройства.

Напомним, ЖК «Лазурный» — это комплекс из трех домов с огороженной придомовой территорией и уникальным ландшафтным дизайном. Из окон открывается прекрасный вид на лес и набережную, во дворе есть собственный фонтан, тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, игровые площадки для малышей и детей постарше, зеленые зоны отдыха.

В 2017 году «Лазурный» посетила делегация высокопоставленных гостей во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Среди гостей были первый зампред правительства Игорь Шувалов, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, главы шести регионов, руководитель агентства ипотечного кредитования и представители руководства ведущих банков страны.

Гости были впечатлены увиденным и высоко оценили качество строительства и благоустройства жилого комплекса.

Кстати, в «Лазурном» еще остались свободные квартиры, так что у вас есть возможность переехать в один из самых благоустроенных жилых комплексов России.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Справки по телефону: 28−28−20.


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