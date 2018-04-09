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Открытие магазина в Пензе сопровождали песнями с матом

9 апреля в 13:40 430 просмотров

Пензенец возмущен содержанием музыкального сопровождения торжественного открытия магазина на улице Кижеватова.

Гневный пост мужчина разместил в группе «Черный список. Пенза» соцсети «ВКонтакте».

«Открылся магазин на ул. Кижеватова. Кто в эфир такие песни ставит? Дети ходят, слушают, впитывают. Культура …» — написал он.

Мнения пользователей относительно уместности использования музыкальной композиции популярного исполнителя, в которой содержится нецензурная лексика, разделились. Некоторые посчитали, что «сотрудники магазина просто не ту версию песни скачали», так как у нее есть вариант без мата.

«Сейчас дети матом ругаются похлеще лютых матершинников. И музыку слушают — мат на мате. Так что это им не ново», — выразил свою точку зрения пользователь Николай.

«Нравственное истощение и деградация, а потом удивляемся, почему быдло вырастает?! Даже в советское время намного выше были мораль и нравственность», — поделилась мнением подписчица группы Дина.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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