В Сети появилось видео размытой дороги в Иссинском районе

Запись пользователь опубликовал в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что затопление произошло на плотине в районе поселка Исса.

Напомним, в Иссинском районе из-за талых вод произошел провал участка дороги глубиной 4,5 метра. Без асфальтированного дорожного сообщения осталось два населенных пункта, всего 68 домов и 96 человек. Имеется объездная полевая дорога, выставлен круглосуточный пост, объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом в ходе совещания в правительстве Пензенской области рассказал глава регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.