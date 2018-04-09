МТС усилила сеть в Городе Спутнике

В первом квартале 2018 года оператор установил дополнительное телеком-оборудование в районе ТЦ «Радужный», что позволило сделать связь более стабильной и на четверть увеличило средние скорости сети 3G в микрорайоне. МТС обеспечила уверенное покрытие кварталов жилой застройки, мест отдыха и прогулок жителей — набережной, Фонтанной площади, крупных торговых комплексов и бассейна «Дельфин».

Теперь жители Спутника могут с комфортом пользоваться всеми популярными мобильными сервисами: слушать музыку и смотреть видео онлайн, оплачивать коммунальные услуги через приложения мобильных банков, играть в мобильные игры и совершать покупки в онлайн-магазинах.

«Мы активно строим сеть МТС в Пензенской области, приходя в новые населенные пункты и укрепляя связь и расширяя покрытие там, где в этом есть потребность. Спутник — один из самых быстро растущих районов Пензы, местные жители активно пользуются мобильным интернетом, что доказывает и наша статистика — уже в первый месяц после запуска нового оборудования мобильный интернет-трафик в Спутнике вырос на треть. В ближайшее время мы продолжим развивать сеть в Пензе и области, устанавливая новые базовые станции и расширяя покрытие 3G и 4G», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.