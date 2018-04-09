Пензенским родителям рассказывают о новых смертельных забавах детей

После нескольких случаев трагической гибели детей, которые отравились газом в баллончиках, в школах Пензенской области проводят активную работу с родителями подростков. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

«В первую очередь, мы работаем с родителями. Я лично выезжала в Спасск, в школе № 56 Пензы встречалась с родителями. Олег Васильевич Ягов [зампред облправительства] был в школе № 7, Олег Александрович Бабкин [ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области] - в школе № 13, Александр Геннадьевич Воронков [министр образования региона] - в мичуринской средней школе. И сейчас эти встречи продолжатся.

С родителями проводят беседы и полицейские, и врачи-токсикологи, они рассказывают, насколько опасно незнание того, чем занимаются дети на улицах. Они должны знать, с кем они, где они, что они делают. Надо с детьми разговаривать, их надо занять. Не отдавать их в руки улицы, где они сами принимают решение, что опасно, что нет», — рассказала она.

На вопрос о том, планируется ли выйти с инициативой запрета продажи газовых баллончиков детям, Елена Столярова ответила, что проект закона уже разработан.

«Дело в том, что такая инициатива высказана на уровне Государственной Думы, проект закона уже поступил, по-моему, в профильный комитет. С нашими руководителями я тоже говорила, но тут в чем проблема: с инициативой-то можно выйти, но надо ее сначала проработать. Раньше говорили про алкоголь, синтетические наркотики, клей, теперь вот — баллончики. Сейчас они изобретают и новые методы», — отметила омбудсмен.

По словам Елены Столяровой, проблема актуальная не только для Пензенского региона, но и для России в целом. Трагедии произошли в Ростове, Ставрополье, Самаре, Хабаровске, в Армавире.

«В интернете — множество жутких роликов: если дети не умирают, они страдают, болеют, глупеют, потому что газ воздействует на мозг человека. Для многих родителей эта информация была новой, может быть, раньше они на нее просто внимания не обращали.

В одном из населенных пунктов региона, где погиб ребенок из-за газа из баллончика, дети, которые стали свидетелями лучившегося, перепугались и сказали, что всем расскажут, как это страшно и что никогда не надо ничего подобного пробовать. Но неужели надо увидеть смерть своего близкого друга, чтобы понять, насколько это опасно?» — подчеркнула она.

Напомним, в регионе погибли несколько подростков из-за отравления газом из баллончика.