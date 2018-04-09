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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 14,5%

9 апреля в 14:38 184 просмотра
, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В Пензенской области отмечается тенденция снижения процесса распространения инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 4709 случая ОРВИ и гриппа, из них гриппом переболело 0,6% населения. Динамика заболеваемости к предыдущей неделе: — 23,4%. Преимущественно, болели взрослые. Динамика заболеваемости к предыдущей неделе: — 23,4%.

«В Пензе в течение 14 недели года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1840 случаев; показатель заболеваемости — 352,9 на 100 тысяч населения», — сообщили в пресс-службе управления.

В связи с повышенной заболеваемостью на карантин закрыты четыре группы в четырех детских садах, а также два класса в одной школе.


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