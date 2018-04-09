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Прокуратура проводит проверку по сообщению об издевательстве в детсаду

9 апреля в 14:44 194 просмотра
, на котором нарушают права ребенка в детском саду на улице Ударной.

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Жительница Пензы разместила в интернете видеоролик, на котором нарушают права ребенка в детском саду на улице Ударной.

Пензячка возмущена отношением к ее ребенку в детсаду. По словам женщины на видеоролике в YouTube, из него пытаются сделать изгоя, отсадив на несколько дней одного на сломанный стул. Кроме того, в числе ущемлений его прав она отмечает: батон с маслом лежит прямо на столе, а не на тарелочке, вместо целого стакана напитка наливают только половину.

«В связи с этим организована проверка соблюдения прав несовершеннолетнего на создание безопасных условий для пребывания в образовательном учреждении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По результатам проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц учреждения.

Как пишет женщина в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», это — не первое правонарушение воспитателей в отношении малолетних детей с последующим увольнением.

«Ранее они лишались премии после проведения проверки прокуратурой за то, что во время тихого часа они завязывали глаза ребенку», — сообщила она.


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