Губернатор предложил поощрять способных детей путевкой на море

Губернатор Иван Белозерцев предложил организовывать в лагерях отдыха специальные смены для одаренных детей. Об этом стало известно 9 апреля в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области.

Как сообщил министр образования региона Александр Воронков, в этом сезоне в Пензенской области будут работать 412 оздоровительных лагерей. Предполагается, что в них отдохнут более 103 тысячи детей, это 91% от общего числа ребят школьного возраста.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на необходимости разработки развивающих программ для детей на время летнего отдыха, сообщает пресс-центр облправительства.

«В «Артеке» организуют отдых для одаренных детей, а мы могли бы проводить специализированные смены в санатории «Приморский» в Кабардинке. У нас в регионе много талантливых детей, они участвуют в различных мероприятиях федерального значения, становятся победителями учебных олимпиад, проявляют себя в спорте и творчестве. Путевка на Черное море могла бы служить поощрением. Достойных школьников отбирали бы в каждом из районов Пензенской области», — предложил он.

Губернатор подчеркнул, что для проведения специализированной смены нужны творческие педагоги.

«Должна быть интересная программа и креативные вожатые и воспитатели, к организации отдыха детей надо подойти профессионально», — добавил он.

Иван Белозерцев также поручил региональному министерству образования проработать вопрос трудового воспитания школьников.

«Сейчас получается, что дети у нас, в основном, — в интернете, там же родители, дедушки и бабушки. Трудовое воспитание не налажено на должном уровне. Между тем, при одних школах есть теплицы, где школьники могли бы работать, при других — достаточно большие участки, где можно, к примеру, посадить фруктовые деревья. Деньги для этого нужны небольшие, главное — проявить инициативу», — констатировал глава региона.