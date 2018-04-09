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В космосе через 4 года откроется первый отель

9 апреля в 15:08 110 просмотров
, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky News.

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В 2021 году американцы планируют открыть первый в мире отель в космосе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky News.

В Калифорнии обсудили запуск проекта под названием «Станция Аврора» (Aurora Station). Предполагается, что шесть человек, включая членов экипажа, смогут отправиться в 12-дневное путешествие в космос.

Пассажиры станции проведут отпуск в невесомости, наслаждаясь видами Земли с расстояния 322 километра. Благодаря этому за один день можно будет наблюдать в среднем 16 рассветов и закатов.

Также гостям отеля предложат принять участие в научных исследованиях, например, вырастить продукты на орбите или опробовать технологии виртуальной реальности. Высокоскоростной интернет позволит делиться опытом в сети.

По словам основателя проекта Фрэнка Банджера, первых гостей люксовый отель сможет принять в 2022 году. Он добавил, что хотел сделать космическое путешествие доступным для всех, однако, по данным источника, стоимость 12-дневного проживания на станции составит 9,5 миллиона долларов. Кроме того, перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение.

Под гостиницу предполагается переработать конструкцию научно-энергетического модуля массой 20 тонн, длиной 15,5 метра и объемом 92 кубических метра. Делать это будут в рамках государственно-частного партнерства.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-3293238/

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