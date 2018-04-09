Пасхальное богослужение
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Как ремонт техники втянул пензенцев в запутанную историю. Расследование
Насколько выгодны бонусные карты в продуктовых магазинах Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский драмтеатр получит грант на постановку пьесы Горького
«Экспресс» покажет короткометражки победителей KinnoFest
Пензенские курсанты стали победителями международной олимпиады по математике
Школьницы из Пензы победили во всероссийской олимпиаде по литературе
Пензенских преподавателей познакомили с ТРИЗ-педагогикой
Школьникам из Рамзая рассказали о службе в Афганистане
Пензенский фестиваль вошел в топ-10 культурных событий весны
Две пензенские школьницы смогут вне конкурса поступить в любой вуз
Какие уникальные экспонаты хранит дом-музей В. О. Ключевского
В Пензе планируют реализовать проект «Этнокрай»

В Пензенской области определили даты Последнего звонка и выпускного

9 апреля в 15:32 96 просмотров
«Последний звонок-2018» состоится 24 мая, а «Выпускной бал-2018» назначен на 23 июня.

" data-title="В Пензенской области определили даты Последнего звонка и выпускного — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области «Последний звонок-2018» состоится 24 мая, а «Выпускной бал-2018» назначен на 23 июня.

В эти дни в каждой школе будет разработан план проведения праздника без возможности самовольного покидания выпускниками здания.

Как и в прежние годы, действует запрет на употребление спиртных напитков во время праздника, скоропортящихся продуктов и продуктов, требующих длительного приготовления, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Особое внимание будет уделено безопасности детей: обеспечено дежурство медиков, работников правоохранительных органов и представителей родительской общественности.

«Важно не допускать присутствия детей в ночное время суток без педагога и представителей родительской общественности, ведь наша задача не только провести праздник для выпускников, но и обеспечить их полную безопасность», — подчеркнул министр образования области Александр Воронков.

В этом учебном году в Пензенской области 11 класс должны закончить 5463 школьника.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...