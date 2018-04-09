В Пензенской области определили даты Последнего звонка и выпускного

В Пензенской области «Последний звонок-2018» состоится 24 мая, а «Выпускной бал-2018» назначен на 23 июня.

В эти дни в каждой школе будет разработан план проведения праздника без возможности самовольного покидания выпускниками здания.

Как и в прежние годы, действует запрет на употребление спиртных напитков во время праздника, скоропортящихся продуктов и продуктов, требующих длительного приготовления, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Особое внимание будет уделено безопасности детей: обеспечено дежурство медиков, работников правоохранительных органов и представителей родительской общественности.

«Важно не допускать присутствия детей в ночное время суток без педагога и представителей родительской общественности, ведь наша задача не только провести праздник для выпускников, но и обеспечить их полную безопасность», — подчеркнул министр образования области Александр Воронков.

В этом учебном году в Пензенской области 11 класс должны закончить 5463 школьника.