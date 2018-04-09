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Жители разрушающегося дома на ул. Кулибина смогут переехать в общежитие

9 апреля в 15:48 474 просмотра
, 10, которые временно переселены в санаторий Володарского, смогут переехать в здании общежития колледжа промышленных технологий.

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В Пензе жители разрушающегося дома на ул. Кулибина, 10, которые временно переселены в санаторий Володарского, смогут переехать в здании общежития колледжа промышленных технологий.

Об этом стало известно 9 апреля во время посещения общежития членами кабмина во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. В ходе осмотра было принято решение передать часть помещений в собственность муниципалитета. Затем их переведут в маневренный фонд. Поселиться в нем смогут жильцы дома на ул. Кулибина, 10, давшие на это свое согласие.

«Нужно привести помещения в порядок. Сантехника должна работать, чтобы было чисто, ничего не текло. Нужно посмотреть, чтобы замки были. Сами помещения теплые, здание за зиму не разморозилось, стеклопакеты стоят», — отметил Иван Белозерцев.

Он поручил председателю правительства Николаю Симонову оперативно решить вопрос с передачей помещений в собственность города.

В ходе осмотра спортзала прозвучало предложение открыть здесь спортивную секцию. Губернатор поручил подготовить соответствующие проекты и предложения. Также он поручил решить вопрос с гаражами на близлежащей территории, которые портят вид. Он предложил рассмотреть возможность их выкупа у собственников и дальнейшего обустройства территории.

Свежая информация о доме на ул. Кулибина — тут.

Фотография: Фото Галины Пресняковой

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