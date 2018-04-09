В сквере «Семейный» оборудуют этнодеревню

В микрорайоне ГПЗ в Пензе приступят к строительству этнодеревни. Об этом речь зашла в ходе совместного объезда территории губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и представителями власти 9 апреля.

Члены комиссии посетили сквер культуры и досуга «Семейный» на ГПЗ, на территории которого планируют организовать как минимум четыре этнодеревни: русскую, татарскую, мордовскую и чувашскую. По словам зампреда областного правительства Олега Ягова, в настоящее время есть восемь домиков, всего предполагается установить около 20.

«Шикарно сделано все только для одной деревни. Концепция готова, но мы ее будем перерабатывать, потому что по ней у нас для остальных трех деревень не остается места. Вопрос — не только в размещении, важно еще сохранить зеленые насаждения», — рассказал он.

Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что сосны трогать не надо, а вот березы по большей части свой век отжили и уже падают.

«Есть возможность завести инженерные сети для домиков от жилого микрорайона. Тем более, здесь уже сформировалась зона отдыха, есть детские площадки, народ привык проводить здесь время», — подчеркнул мэр.

Иван Белозерцев предложил использовать для этнодеревни домики, которые остались после проведения Сабантуя в прошлом году, модернизировав их. Чтобы минимизировать затраты, губернатор поручил рассмотреть возможность часть будущих построек отдать под бизнес: сдавать в аренду для продажи чая-кофе.

«Было предложение, что мы заключаем концессионное соглашение, основным условием которого является то, что бизнес может использовать их, но в любом случае эти участки остаются всегда муниципальными», — сказал Виктор Кувайцев.

«Может быть, мы попросим поучаствовать в этом строительные компании, например, сделать фундамент. Мы можем выделить им земельный участок, они построят дома в таком же стиле», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев поручил ответственным лицам не затягивать и подготовить все необходимое для создания этнодеревни как можно быстрее.