В Пензенской области мужчина сядет на 17 лет за насилие над ребенком

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в июне 2017 года мужчина находился у себя дома со знакомым мальчиком. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Инцидент произошел не один раз, мужчина повторил подобное еще трижды в июле и августе того же года.

«Житель Пензенской области ранее уже был судим за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, судом в 2004 году ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Во время отбывания срока он будет наблюдаться у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Также преступнику на 16 лет запретили работать с детьми.