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В России стоимость услуг ЖКХ может подорожать на 4%

9 апреля в 16:53 260 просмотров
, что с 1 июля 2018 года в России возможен рост стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что с 1 июля 2018 года в России возможен рост стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Речь идет о подорожании коммунальных услуг примерно на 4%. За последние два-три года, уточнил министр, это «одно из самых низких повышений». По его словам, цены на услуги ЖКХ выровняют региональные энергетические комиссии, ФАС, губернаторы и властные структуры. Любой регион при этом самостоятельно решит, к каким финансовым маневрам следует прибегнуть: например, поднять тарифы на воду, но опустить на отопление.

Министр подчеркнул, что общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4%.


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