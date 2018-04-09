В России стоимость услуг ЖКХ может подорожать на 4%

Речь идет о подорожании коммунальных услуг примерно на 4%. За последние два-три года, уточнил министр, это «одно из самых низких повышений». По его словам, цены на услуги ЖКХ выровняют региональные энергетические комиссии, ФАС, губернаторы и властные структуры. Любой регион при этом самостоятельно решит, к каким финансовым маневрам следует прибегнуть: например, поднять тарифы на воду, но опустить на отопление.
Министр подчеркнул, что общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4%.