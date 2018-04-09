Белозерцев призвал не экономить на материалах для набережной

9 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе объезда города проверил, как ведутся работы по реконструкции набережной Суры.

По словам мэра Виктора Кувайцева, на этот год на реконструкцию набережной заложено 100 млн рублей. На эти средства планируется построить амфитеатр и подходы к воде, а также организовать подсветку. Работы начнутся после того, как проект пройдет экспертизу.

Губернатор призвал не затягивать работы. Он отметил, что в реконструкции нуждается и другая сторона реки.

«Пусть территорию вдоль реки приводят в порядок, будем думать, где изыскать еще 100 млн, чтобы сделать другую сторону», — сказал Иван Белозерцев.

В ходе осмотра глава региона высказал ряд замечаний. В частности, он предположил, что подрядчик пытается сэкономить на плитке — вместо белой, нарисованной на эскизах, положить серую, более дешевую и менее нарядную.

«Все хотите удешевить, упростить. Сколько лет собирались сделать набережную — не смогли. Сейчас выделяем деньги, но не можем сделать так, как нарисовали. […] Я знал, что у нас так будет. Потому что никто не контролирует, не смотрит, архитекторы нарисовали — лишь бы деньги за проект взять, и в кусты», — возмутился Иван Белозерцев.

Напомним, ранее набережная реки Суры победила в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».За нее отдали голоса 23 724 пензенца.

Подробнее с дизайн-проектом реконструкции набережной можно ознакомиться здесь.