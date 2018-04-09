Белозерцев призвал не экономить на материалах для набережной

По словам мэра Виктора Кувайцева, на этот год на реконструкцию набережной заложено 100 млн рублей. На эти средства планируется построить амфитеатр и подходы к воде, а также организовать подсветку. Работы начнутся после того, как проект пройдет экспертизу.
Губернатор призвал не затягивать работы. Он отметил, что в реконструкции нуждается и другая сторона реки.
«Пусть территорию вдоль реки приводят в порядок, будем думать, где изыскать еще 100 млн, чтобы сделать другую сторону», — сказал Иван Белозерцев.
В ходе осмотра глава региона высказал ряд замечаний. В частности, он предположил, что подрядчик пытается сэкономить на плитке — вместо белой, нарисованной на эскизах, положить серую, более дешевую и менее нарядную.
«Все хотите удешевить, упростить. Сколько лет собирались сделать набережную — не смогли. Сейчас выделяем деньги, но не можем сделать так, как нарисовали. […] Я знал, что у нас так будет. Потому что никто не контролирует, не смотрит, архитекторы нарисовали — лишь бы деньги за проект взять, и в кусты», — возмутился Иван Белозерцев.
Напомним, ранее набережная реки Суры победила в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».За нее отдали голоса 23 724 пензенца.
Подробнее с дизайн-проектом реконструкции набережной можно ознакомиться здесь.