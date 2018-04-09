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В Сети появились фото огромного провала на дороге в Иссинском районе

9 апреля в 17:05 436 просмотров
, на котором образовалась дыра.

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Жительница Пензы разместила в интернете фотографии участка дороги в Иссинском районе, на котором образовалась дыра.

Снимки девушка выложила в группу «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, инцидент обсудили на совещании в правительстве области. Глава регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин сообщил, что в Иссинском районе из-за талых вод провалился участок дороги, глубиной четыре с половиной метра. Без асфальтированного дорожного сообщения остались 96 человек, объявлена чрезвычайная ситуация.

Кроме того, в Сети доступна видеозапись затопленного участка дороги на плотине в районе поселка Исса.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_now

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