В Сети появились фото огромного провала на дороге в Иссинском районе

Жительница Пензы разместила в интернете фотографии участка дороги в Иссинском районе, на котором образовалась дыра.

Снимки девушка выложила в группу «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, инцидент обсудили на совещании в правительстве области. Глава регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин сообщил, что в Иссинском районе из-за талых вод провалился участок дороги, глубиной четыре с половиной метра. Без асфальтированного дорожного сообщения остались 96 человек, объявлена чрезвычайная ситуация.

Кроме того, в Сети доступна видеозапись затопленного участка дороги на плотине в районе поселка Исса.