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В рейтинг Round University Ranking попал саратовский вуз

9 апреля в 17:04 184 просмотра
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил русифицированную версию международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2018 год, сообщает «СарБК».

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«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил русифицированную версию международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2018 год, сообщает «СарБК».

В RUR приняли участие 783 университета из 74 стран мира. Первое место эксперты отдали Гарвардскому университету, за ним расположился Чикагский университет, Калифорнийский институт технологий, Имперский колледж в Лондоне, Стэндфордский университет и Массачусетский институт технологий.

Россия представлена 70 вузами, из которых 10 вошли в топ-500. Лидерами стали МГУ (153-я строчка), МИФИ (224-я), Томский госуниверситет (240-я), МФТИ (256-я), Новосибирский госуниверситет (329-я).

В топ-100 «RUR Преподавание» вошли три вуза — МГУ (48-е место), РУДН (65-е) и ТГУ (79-е). Всего оцениваются 20 индикаторов, сгруппированных в пяти направлениях: качество преподавания (40% от оценки), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10%), уровень финансовой устойчивости (10%). Саратовскую область представляет СГУ (630-е место, Лига «500+"). Два вуза, филиалы которых есть в Саратове, — РАНХиГС (ПИУ) и РЭУ им. Плеханова (ССЭИ) — опустились в рейтинге за год с 605 на 669 строчку и с 734 на 751 соответственно.


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