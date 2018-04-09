Губернатор: Товаропроизводителям надо оказывать всестороннюю поддержку

9 апреля в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что товаропроизводителям, выпускающим продукцию на экспорт, должна оказываться всесторонняя поддержка.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Лузгина, в настоящее время в процессе реализации находится несколько инвестиционных проектов. В число приступивших к деятельности на территории области инвесторов входят компании «Коноплекс» и «Технокор».

Закупкой оборудования занимаются предприятия по выпуску поролона и мебельной фурнитуры. В отношении последней из названных компаний глава областной исполнительной власти поставил задачу подготовить соглашение о сотрудничестве и организовать рабочую встречу с представителями данного бизнеса, на которой необходимо обсудить условия и сроки организации производства на территории Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Работа с инвестором входит в число первоочередных задач экономического блока. Организация бизнес-миссий должна быть направлена на реализацию конкретных инвестиционных проектов, проектный офис должен работать постоянно. Пензенским товаропроизводителям, выпускающим продукцию на экспорт, надо оказывать всестороннюю поддержку. Зарубежные инвесторы, как правило, от политики далеки, нам необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций в Пензенскую область, созданию совместных предприятий и новых рабочих мест», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что ориентироваться надо на выпуск конкурентоспособных товаров, которые будут востребованы не только в Российской Федерации, но и за ее пределами.