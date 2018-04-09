В центре Сердобска кафе затопило водой по крышу. ВИДЕО

На кадрах — центр города. Некоторые дома почти полностью ушли под воду, виднеется только крыша. Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Напомним, ранее на оперативном совещании в правительстве Пензенской области обсуждали паводковую ситуацию в регионе. В Сердобском районе уровень подъема воды в реке Сердоба в настоящее время составляет 5,15 метров. При подъеме воды еще на полметра возникает угроза затопления домовладений по ряду улиц. Администрация района подготовила пункты временного размещения в гостиницах на 140 человек.