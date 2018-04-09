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В центре Сердобска кафе затопило водой по крышу. ВИДЕО

9 апреля в 17:29 532 просмотра
, на которых запечатлели половодье.

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Жители города Сердобска Пензенской области поделились видеозаписями, на которых запечатлели половодье.

На кадрах — центр города. Некоторые дома почти полностью ушли под воду, виднеется только крыша. Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Напомним, ранее на оперативном совещании в правительстве Пензенской области обсуждали паводковую ситуацию в регионе. В Сердобском районе уровень подъема воды в реке Сердоба в настоящее время составляет 5,15 метров. При подъеме воды еще на полметра возникает угроза затопления домовладений по ряду улиц. Администрация района подготовила пункты временного размещения в гостиницах на 140 человек.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=gUBdyfFZigc&feature=youtu.be

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