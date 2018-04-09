«Наша задача — сделать все для того, чтобы люди не оказались на улице. Сейчас руководство города переселило их, предоставило крышу над головой, но люди не могут жить длительное время в санатории, поэтому мы изыскиваем возможность тем, у кого нет собственного жилья, предоставить маневренный фонд», — сказал он.
Сейчас готовится передача в собственность Пензы 24 помещений в общежитии на ул. Антонова, 14. Однако на этом все не закончится — муниципалитет продолжит поиск других возможностей для расселения граждан.
А на первом этаже общежития, по словам Ивана Белозерцева, планируют создать ясельную группу, если проект одобрят специалисты, в том числе — Роспотребнадзора.
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В Пензе продолжат искать временное жилье для людей с ул. Кулибина, 10
9 апреля в ходе осмотра Пензы губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что поиск помещений маневренного фонда для расселения жильцов аварийного дома на ул. Кулибина будет продолжен.
«Наша задача — сделать все для того, чтобы люди не оказались на улице. Сейчас руководство города переселило их, предоставило крышу над головой, но люди не могут жить длительное время в санатории, поэтому мы изыскиваем возможность тем, у кого нет собственного жилья, предоставить маневренный фонд», — сказал он.