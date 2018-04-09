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Губернатор рассказал о развитии зон отдыха на Западной поляне

9 апреля в 17:45 182 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев 9 апреля в ходе объезда Пензы поделился планами по развитию Западной поляны.

В частности, речь шла про Олимпийскую аллею и скверы на ул. Ленинградской и Попова. В частности, в так называемом паке радио в прошлом году расчистили лес, обустроили дорожки.

«Мы посмотрели, как дорожки, тротуары чувствуют себя после зимы. Мы должны дальше продолжать работу по расчистке леса, территории ул. Ленинградской и Попова. Старые деревья нужно убирать и сажать новые. Мы должны заниматься проектами комфортного отдыха горожан.

Мы сделали первый шаг, но поле деятельности здесь большое. Нужно установить арт-объекты интересные, чтобы они привлекали внимание горожан разных возрастов. У нас есть идеи, главное, — чтобы мы не торопились, но и не затягивали процесс», — сказал глава региона.

Отдельно губернатор остановился на развитии парковочного пространства. По его словам, сделана стоянка рядом с университетом, у областной больницы. Но этого пока недостаточно.

«В проекте — расширение ул. Попова с паркингом вдоль леса», — отметил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что большая работа предстоит и у Спасского кафедрального собора. Планируется построить лестницу с ул. Кирова на ул. Белинского, которая, кстати, будет расширена.


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