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Пензенцы могут в честь Пасхи позвонить в колокол (видео)

9 апреля в 19:46 212 просмотров

Православные верующие отмечают Пасху и начало Светлой седмицы — самого радостного времени в христианском календаре. Верующие продолжают поздравлять друг друга с Воскресением Христовым и дарить друг другу крашеные яйца и куличи. Всю неделю разносится праздничный пасхальный звон. Причем возможность позвонить в колокола есть у любого желающего.

Перекреститься, сконцентрировать все помыслы на своем служении и ударить в благовестник — самый большой колокол, который звонари называют «Праздничный». Его вес — восемь тонн, поэтому бить в него весьма трудоемко.

В честь Воскресения Христова — всю неделю колокольный звон. Научиться вселять в людей благодатную радость, возможно только на практике. Звонарь Спасского кафедрального собора Аркадий Царан по профессии — резчик по дереву. И про себя говорит, что к службе на высоте 38 метров когда-то его привел Бог.

«Люди приходят по-разному. Есть с нотной грамотой, пишут партитуры для звонов. Но я — самоучка. Вообще мне кажется, что звонари делятся на две категории — мелодисты и ритмачи, я, как мне кажется, больше отношусь к последним. Сначала, конечно, ничего не понимал, все приходит с опытом, чем больше изучаешь службу, веру, тем, наверно, лучше звонишь», — сказал Аркадий Царан.

Именно на этой неделе храмы дают возможность позвонить любому желающему. Для этого открывают колокольни или, как в случае со Спасским кафедральным собором, который пока все еще остается строительной площадкой, устанавливают у храмов небольшие колокола.

В Светлую седмицу обычно проводятся крестные ходы, отменяется традиционный пост по средам и пятницам, а верующие продолжают угощать друг друга крашеными яйцами и куличами. Начавшаяся неделя считается в православии временем самых радостных и светлых мыслей, сообщает телеканал «Экспресс».


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