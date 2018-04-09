В Пензе прошли соревнования по пауэрлифтингу (видео)

В Пензе более сотни спортсменов со всей России состязались в силе. В рамках мультитурнира «Сурская крепость» тяжелоатлеты соревновались в пауэрлифтинге, его отдельных упражнениях, силовом двоеборье, народном жиме и армлифтинге.

На всероссийском мультитурнире «Сурская крепость» Максиму Богачеву удалось побить свой собственный рекорд.

«Я доволен результатом. Рассчитывал на 205, но второй подход был выполнен и, решил побольше заявить вес и удачно справился. Планирую в сумме набрать больше 600−615», — сказал он.

Антон Маркин рассчитывает набрать в силовом троеборье по итогу всех упражнений 560 килограммов. За тем, как на пределе своих возможностей он приседал с большим весом, пристально следила его главный помощник — жена Анастасия.

«Когда сидит на массе, конечно, приходится готовить больше. Ест пять-шесть раз в день, увеличивая количество порций и объем. Приходится почти целый день не вылезать из кухни», — рассказала она.

Наравне с мужчинами у снарядов свою мощь демонстрировали и представительницы прекрасной половины человечества. На вопрос, какой должна быть идеальная девушка, тяжелоатлетка Анастасия Куликова ответила, не задумываясь: «Прежде всего, — сильной».

«Могла больше поднять. Сейчас занимаюсь профессионально с тренером, по три раза в неделю» — сказала она.

Пока одни силачи тягали железо, другие соревновались в армрестлинге. Это один из наиболее травмоопасных видов спорта, поэтому рукоборцам необходимо много тренироваться и укреплять связки, суставы и мышцы рук.

«Можно бороться в крюк, трицепс наверх. Это самое травмоопасное, но все зависит от того, как человек сам себя ощущает. Победа не всегда зависит от веса оппонента, бывает по-разному», — рассказал судья мультитурнира «Сурская крепость» Савва Добров.

В турнире приняли участие около 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Саратова, Саранска, Воронежа и Пензы.

«Спортсмены более профессионально начинают относиться к мероприятию. Когда проходили первые соревнования, многие участники еще были дикими, а со временем и им интересно становится, и нам проще в плане проведения и организации. Есть костяк определенный, но постоянно появляются новые ребята, кто-то из стареньких возвращается, некоторые меняют направление деятельности», — отметил организатор мультитурнира «Сурская крепость», региональный представитель союза пауэрлифтеров России Сергей Чугуров.

Следующие крупные соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Пензе в октябре (0+). Осенний мультитурнир получит название «Кубок первопоселенца», сообщает телеканал «Экспресс».