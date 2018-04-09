Губернатор поручил обеспечить безопасность «Сурского узла» (видео)

В ряде районов Пензенской области уровень воды в реках превысил критическую отметку. В связи с этим произошло подтопление, порядка 300 домов. Самая сложная на сегодняшний день ситуация — в Нижнеломовском районе. Там началась эвакуация людей.

Чрезвычайная ситуация объявлена сразу в нескольких районах области. Паводок накрыл населенные пункты и дороги местного значения. В реках уровень воды поднялся почти на шесть метров, из-за чего произошло подтопление домов. Самая сложная обстановка — в Нижнеломовском районе.

«Затоплено — 130 домов, подтоплено — 57. Администрацией района подготовлены пункты временного размещения. Проведен обход жилых домов, на переселение дали согласие — 35 человек. 9 апреля эвакуирована одна семья из семи человек. В Иссинском районе произошел провал автомобильного участка между селами. Два населенных пункта остались без дорожного сообщения», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

В Белинском районе подтоплено семь улиц, одна из деревень осталась без дорожного сообщения. Угроза существует и в Сердобском районе. В настоящее время сброс воды в «Сурском водохранилище» увеличен до 150 кубометров в секунду.

«Чтобы грамотно сбрасывали воду, можно поднакопить, а потом открыть шлюзы. Меня даже просили губернаторы Чувашии, Мордовии, потому что сброс воды идет через нас. Мы должны, в первую очередь, обеспечить безопасность «Сурского гидроузла», — подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Максимальный сброс может составить более 700 кубометров в секунду. При этом, возможно подтопление Железнодорожного района Пензы. По прогнозам пензенского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается потепление до +18 градусов, но после этого вновь обещают ночные заморозки, сообщает телеканал «Экспресс».