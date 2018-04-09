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«Миряне» представили пензенскому зрителю новую программу (видео)

9 апреля в 20:11 146 просмотров
«Миряне». На сцене областной филармонии выступили сразу несколько коллективов.

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Пензенскому зрителю рассказали в песнях и танцах о «Вечных ценностях». Так называется новая концертная программа ансамбля русской этнической музыки «Миряне». На сцене областной филармонии выступили сразу несколько коллективов.

Артисты не просто исполняли песни, а рассказывали о вечных ценностях. Вместе с «Мирянами» выступили студенческие коллективы — «Юрьев день», «Вербное воскресенье», детский фольклорный ансамбль «Крупинка» и хореографический ансамбль «Живица».

«Как правило, если мы делаем сольные концерты, то приглашаем два-три гостя, чтобы коллектив переоделся или передохнул, а сегодня мы хотим показать много других ансамблей», — сказала руководитель ансамбля этнической музыки «Миряне» Елена Пыкова.

В программе красной нитью проходила тема преемственности поколений. А потому самым юным артистам — не больше восьми лет.

«Семейные традиции идут от мала до велика, поэтому начнем сегодня с колыбельной песни, продолжим игривой, а закончим хороводной. Потом нас взрослые прогонят», — рассказала руководитель детского фольклорного ансамбля «Крупинка» Марина Кузнецова.

В программу вошло около 30 номеров, в том числе — интерактивных, зрители смогли подняться на сцену, чтобы станцевать вместе с артистами. «Вечными ценностями» в этот вечер были провозглашены милосердие, красота, мужество, невинный взгляд ребенка и нежность матери, сообщает телеканал «Экспресс».


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