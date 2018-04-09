В Пензе в микрорайоне Заря из-за талой воды образовалась канава (видео)

Там, где пройдет пешеход, не проедет машина. Ирина Бычкова невольно убедилась в этом на собственном опыте.
«Это катастрофа, придется ребенка на руках носить», — сказала она.
Люди, живущие по другую сторону от канавы, вынуждены ехать в объезд, как минимум, дважды — утром и вечером, а это лишняя трата горючего.
«У меня жена возит детей в школу, на тренировки. В день шесть-семь раз выезжает. Лишние пять километров приходится объезжать», — рассказал местный житель Сергей Чередник.
«Женщина вчера здесь упала, я ее поймал. Жена у меня прыгать не может, а придется ходить каждый день за внуком, ей уже 60 скоро», — сказал житель Зари Виктор Небога.
На стихийном собрании мнения разделились. Одни выступили за ликвидацию последствий своими силами, другие за то, чтобы этим занималась районная администрация.
Причина размытия грунта — забитая льдом труба. Ее должны прочистить рабочие муниципального предприятия «Пензадормост». Они же и засыплют яму щебнем. Дорогу пообещали восстановить в ближайшее время, сообщает телеканал «Экспресс».