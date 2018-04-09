В Пензе в микрорайоне Заря из-за талой воды образовалась канава (видео)

В микрорайоне Заря города Пензы талая вода отрезала от транспортного сообщения почти всю улицу Земляничную. Ручьи размыли дорогу, не выдержал даже асфальт.

Там, где пройдет пешеход, не проедет машина. Ирина Бычкова невольно убедилась в этом на собственном опыте.

«Это катастрофа, придется ребенка на руках носить», — сказала она.

Люди, живущие по другую сторону от канавы, вынуждены ехать в объезд, как минимум, дважды — утром и вечером, а это лишняя трата горючего.

«У меня жена возит детей в школу, на тренировки. В день шесть-семь раз выезжает. Лишние пять километров приходится объезжать», — рассказал местный житель Сергей Чередник.

«Женщина вчера здесь упала, я ее поймал. Жена у меня прыгать не может, а придется ходить каждый день за внуком, ей уже 60 скоро», — сказал житель Зари Виктор Небога.

На стихийном собрании мнения разделились. Одни выступили за ликвидацию последствий своими силами, другие за то, чтобы этим занималась районная администрация.

Причина размытия грунта — забитая льдом труба. Ее должны прочистить рабочие муниципального предприятия «Пензадормост». Они же и засыплют яму щебнем. Дорогу пообещали восстановить в ближайшее время, сообщает телеканал «Экспресс».