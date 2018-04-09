Пасхальное богослужение
«Пенза-Пресс» подарит билеты на концерт итальянской певицы
Как ремонт техники втянул пензенцев в запутанную историю. Расследование
В Сети появилось шикарное видео весенней Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области выявили 937 нарушений пожарной безопасности
В Пензе разыграли 30 комплектов медалей по всестилевому карате
В Пензе надуют мяч с семиэтажный дом
Губернатор поручил обеспечить безопасность «Сурского узла»
Пензенцы могут в честь Пасхи позвонить в колокол
В Пензе прошли соревнования по пауэрлифтингу
Почти 300 тысяч потратит пензенский облсуд на покупку костюмов из шерсти
В Пензе продолжат искать временное жилье для людей с ул. Кулибина, 10
В центре Сердобска кафе затопило водой по крышу. ВИДЕО
Белозерцев призвал не экономить на материалах для набережной

В Пензе в микрорайоне Заря из-за талой воды образовалась канава (видео)

9 апреля в 20:26 154 просмотра
, не выдержал даже асфальт.

" data-title="В Пензе в микрорайоне Заря из-за талой воды образовалась канава — Пенза-пресс, рунет за день">

В микрорайоне Заря города Пензы талая вода отрезала от транспортного сообщения почти всю улицу Земляничную. Ручьи размыли дорогу, не выдержал даже асфальт.

Там, где пройдет пешеход, не проедет машина. Ирина Бычкова невольно убедилась в этом на собственном опыте.

«Это катастрофа, придется ребенка на руках носить», — сказала она.

Люди, живущие по другую сторону от канавы, вынуждены ехать в объезд, как минимум, дважды — утром и вечером, а это лишняя трата горючего.

«У меня жена возит детей в школу, на тренировки. В день шесть-семь раз выезжает. Лишние пять километров приходится объезжать», — рассказал местный житель Сергей Чередник.

«Женщина вчера здесь упала, я ее поймал. Жена у меня прыгать не может, а придется ходить каждый день за внуком, ей уже 60 скоро», — сказал житель Зари Виктор Небога.

На стихийном собрании мнения разделились. Одни выступили за ликвидацию последствий своими силами, другие за то, чтобы этим занималась районная администрация.

Причина размытия грунта — забитая льдом труба. Ее должны прочистить рабочие муниципального предприятия «Пензадормост». Они же и засыплют яму щебнем. Дорогу пообещали восстановить в ближайшее время, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...