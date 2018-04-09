Пасхальное богослужение
«Пенза-Пресс» подарит билеты на концерт итальянской певицы
Как ремонт техники втянул пензенцев в запутанную историю. Расследование
В Сети появилось шикарное видео весенней Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе в микрорайоне Заря из-за талой воды образовалась канава
В Пензе разыграли 30 комплектов медалей по всестилевому карате
В Пензе надуют мяч с семиэтажный дом
Губернатор поручил обеспечить безопасность «Сурского узла»
Пензенцы могут в честь Пасхи позвонить в колокол
В Пензе прошли соревнования по пауэрлифтингу
Почти 300 тысяч потратит пензенский облсуд на покупку костюмов из шерсти
В Пензе продолжат искать временное жилье для людей с ул. Кулибина, 10
В центре Сердобска кафе затопило водой по крышу. ВИДЕО
Белозерцев призвал не экономить на материалах для набережной

В Пензенской области выявили 937 нарушений пожарной безопасности (видео)

9 апреля в 20:16 142 просмотра

В Пензенской области грубые нарушения противопожарной безопасности выявлены у 54 объектов с массовым пребыванием людей. Требованиям безопасности соответствовали только два учреждения. Об этом начальник главного регионального управления МЧС России Сергей Козлов сообщил на оперативном совещании в правительстве.

Сотрудники прокуратуры вместе с пожарными тщательно осмотрели каждый уголок. Проверяли наличие запасных выходов в кинотеатрах, торговых центрах, магазинах и кафе. В итоге в регионе на объектах с массовым пребыванием людей были выявлены сотни нарушений. Требованиям безопасности отвечают только два учреждения.

«В остальных 130 организациях выявлены нарушения пожарной безопасности, общее число которых составило 937. Основные нарушения — неисправность или отсутствие системы автоматической пожарной безопасности, оповещения и эвакуации людей, противодымной защиты, автоматического тушения, и необученность персонала в случаи возникновения пожара», — рассказал Сергей Козлов.

У 54 объектов выявлены грубые нарушения. Речь идет о крупных торговых центрах, десять из которых расположены в Кузнецке, в Пензе — 20. Причем в ходе повторных проверок выяснилось, что руководители наводили порядок на объектах лишь к приходу комиссии, а после вновь закрывали эвакуационные выходы. Губернатор поручил не снижать активность профилактических работ.

«Сегодня нет важнее задачи, чем обеспечение безопасности проживания граждан на территории региона. Мы должны сосредоточить на этом все усилия, чтобы трагедия не произошла в Пензенской области», — сказал Иван Белозерцев.

До 1 мая проверке подвергнутся все объекты социально-культурного назначения, в том числе — больницы, поликлиники, детские сады и школы, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...