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«Единая Россия» проводит в регионах дискуссии

10 апреля в 09:29 180 просмотров
«Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии.

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«Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии.

Работа дискуссионных площадок продлится с 10 до 30 апреля, их итог будет представлен на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

«Сегодня в регионах России стартует работа дискуссионных площадок «Единая Россия. Направление 2026», где однопартийцы обсудят возможные пути реализации послания президента Федеральному Собранию, а также модернизацию «Единой России». Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026″ в мае», — рассказал он.

В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа — межмуниципальный и региональный. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработают основные проблемы в данной части. По словам секретаря Генсовета, обсуждение реализации послания будет проходить в том числе — в привязке к партийным проектам, привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров, работе кадровых лифтов и др.

«Единая Россия» должна стать главным представителем «путинского большинства» во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК партии», — сказал Андрей Турчак.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2018/4/10/edinaya-rossiya-vo-vseh-regionah-provodit-diskussii-edinaya-rossiya-napravlenie-2026/

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