Пензенец погорел на покупке криптовалюты

Житель Пензы обратился в полицию после того, как потерял деньги при покупке криптовалюты.

36-летний мужчина указал в своем заявлении, что договорился с неизвестным через мессенджер Telegram о приобретении виртуальных денег. По условиям продавца, он должен был перечислить 100 тысяч рублей на его счет, что пензенец и сделал.

Но житель Пензы так и не дождался криптовалюты, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские выясняют, кто может быть причастен к содеянному.

Случаи обмана, связанного с криптовалютой, участились. Ранее мы писали, как могут обмануть пензенцев на виртуальных деньгах.