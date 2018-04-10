Чем Пенза отличается от Перми? Ценами!
«Пенза-Пресс» подарит билеты на концерт итальянской певицы
«Концертник». Откуда казаки в Пензе? Интервью с А. Сугоняком
В Сети появилось шикарное видео весенней Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области мужчина сядет на 17 лет за насилие над ребенком
За хищение кур жителя Пачелмского района наказали трудом
В Шемышейке мужчину осудили за многолетнее хранение пороха
Ночные поиски алкоголя для пензенца обернулись криминалом
Пьяная сердобчанка зарубила топором любимого
Пензенский оборотень в погонах обещал порвать протокол за деньги
Экс-замглавы администрации Тамалы помог парню избежать судебного наказания
В Пензенской области мужчина пытался расплатиться за водку «дублями»
В Пензе осудили 19 участников крупной наркогруппы
В Пензе раскрыли дело о массовых инсценировках ДТП

Пензенец погорел на покупке криптовалюты

10 апреля в 09:30 234 просмотра
, как потерял деньги при покупке криптовалюты.

" data-title="Пензенец погорел на покупке криптовалюты — Пенза-пресс, рунет за день">

Житель Пензы обратился в полицию после того, как потерял деньги при покупке криптовалюты.

36-летний мужчина указал в своем заявлении, что договорился с неизвестным через мессенджер Telegram о приобретении виртуальных денег. По условиям продавца, он должен был перечислить 100 тысяч рублей на его счет, что пензенец и сделал.

Но житель Пензы так и не дождался криптовалюты, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские выясняют, кто может быть причастен к содеянному.

Случаи обмана, связанного с криптовалютой, участились. Ранее мы писали, как могут обмануть пензенцев на виртуальных деньгах.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-3035876/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...