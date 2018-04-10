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В России предложили изменить медицинские вопросы в экзамене на права

10 апреля в 09:47 138 просмотров
«Известия».

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Глава ГИБДД Михаил Черников предложил изменить медицинские вопросы в экзамене на права. Соответствующее письмо было направлено в региональные подразделения инспекции. Об этом сообщают «Известия».

В частности, в экзамене на водительские права будут изменены формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части. Помимо прочего, изменены утвержденные билеты, размещенные на сайте ГИБДД. Речь идет о вопросах об оказании первой медицинской помощи пострадавшим, где ранее были выявлены ошибки.

Например, из билетов было предложено удалить вопрос, который предполагал, что на место перелома накладывается жгут, и внести новый — о том, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении. Как уточнили в ГИБДД, будущие водители сдают экзамен по обновленным вопросам с 3 апреля. Все замечания в них учтены.

По словам ведущего научного сотрудника ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Леонида Дежурного, ранее претендентам в водители перед экзаменом приходилось заучивать информацию, воспользовавшись которой можно было даже навредить пострадавшему.

Как отметила президент международной организации автошкол Татьяна Шутылева, в новых билетах правильно описаны алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, правила наложения жгута при артериальном кровотечении и многие другие очень серьезные вопросы, которые ранее содержали ошибки.


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