В России предложили изменить медицинские вопросы в экзамене на права

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил изменить медицинские вопросы в экзамене на права. Соответствующее письмо было направлено в региональные подразделения инспекции. Об этом сообщают «Известия».

В частности, в экзамене на водительские права будут изменены формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части. Помимо прочего, изменены утвержденные билеты, размещенные на сайте ГИБДД. Речь идет о вопросах об оказании первой медицинской помощи пострадавшим, где ранее были выявлены ошибки.

Например, из билетов было предложено удалить вопрос, который предполагал, что на место перелома накладывается жгут, и внести новый — о том, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении. Как уточнили в ГИБДД, будущие водители сдают экзамен по обновленным вопросам с 3 апреля. Все замечания в них учтены.

По словам ведущего научного сотрудника ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Леонида Дежурного, ранее претендентам в водители перед экзаменом приходилось заучивать информацию, воспользовавшись которой можно было даже навредить пострадавшему.

Как отметила президент международной организации автошкол Татьяна Шутылева, в новых билетах правильно описаны алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, правила наложения жгута при артериальном кровотечении и многие другие очень серьезные вопросы, которые ранее содержали ошибки.