Ограничение движения на трассе «Саратов-Пенза» продлили

Ограничение движения по трассе Р-158 в «Нижний Новгород-Пенза-Саратов» продлили до 11 апреля.

Движение на отрезке с 598 по 612 км дороги Р-158 будет закрыто для всех видов транспорта до 10 часов утра 11 апреля. Время окончания прекращения движения может быть изменено, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

На участке ремонта, где в результате подъема паводковых вод произошел размыв дороги, круглосуточно ведутся восстановительные работы.

Кроме того, продолжают действовать схемы объезда по федеральным трассам:

— Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» (от 292-го км Р-228 с выходом на 875-й км М-5, вблизи г. Сызрань);

— М-5 «Урал» (от 875-го км до пересечения с Р-158 на 617-м км).

Водителям легковых автомобилей рекомендуется двигаться по дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», а также по дороге регионального значения «Тамбов-Ртищево-Саратов» — через Татищево.

Напомним, дорогу перекрыли из-за подъема вод в русле реки Курдюм и размыва дороги.