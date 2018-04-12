В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда

Почему в Пензе на некоторых участках всегда пробки? Какие перекрестки в числе «красных» зон? Можно ли решить проблему заторов раз и навсегда? Разобрались в этой ситуации с помощью эксперта по организации дорожного движения Алексея Власова.

Сразу оговоримся: субъективное восприятие заторов не всегда соотносится с реальностью. Нам кажется, что каждый день утром и вечером мы стоим в пробках, но если судить по статистике сервиса «Яндекс. Пробки», то «красных» участков совсем немного, а каждый день фигурирует лишь один: регулярно стоят автомобили на ул. Суворова — от ул. Урицкого до ул. Московской.

По словам доцента кафедры организации и безопасности движения ПГУАС Алексея Власова, это неслучайно.

«Из-за коротких перегонов затор на двух ключевых перекрестках: ул. Суворова — ул. Чехова и ул. Суворова — ул. Урицкого, — провоцирует пробки на других участках. Возникает эффект сетевого затора, когда включается разрешающий сигнал, а ехать нам некуда. В итоге очередь начинается лавинообразно увеличиваться», — пояснил он.

Пробки также регулярно возникают на ул. Транспортной и Каракозова.

«Ул. Транспортная стоит из-за того, что здесь низкая скорость движения из-за конфигурации улицы, любой стоящий вдоль дороги автомобиль может спровоцировать затор. На ул. Каракозова — хронический очаг аварийности», — объяснил эксперт.

Судя по статистике сервиса, пик заторов в Пензе приходится на среду — в этот день в 18.00 регулярно образовываются сразу четыре пробки: на ул. Калинина — от ул. Тамбовской до ул. Свердлова; на ул. Максима Горького — от ул. Большой Радищевской до ул. Володарского; на ул. Суворова — от ул. Урицкого до ул. Московской, на ул. Урицкого — от Центрального рынка до ул. Долгова.

Загруженность дорог в Пензе по средам по состоянию на 18.00

Но это что касается пробок, а вот участков «с затрудненным движением», судя по «Яндекс. Пробкам» — больше. Практически это весь центр, а вот в Арбеково, Терновке, ГПЗ и других районах на дорогах гораздо свободнее.

Алексей Власов считает, что одна из основных причин заторов — это то, что существующая система управления не соответствует тому уровню загрузки, который есть на дорогах города. Если количество автомобилей, приходящихся на одну полосу движения, превышает 400 единиц в час, то специалисты советуют пересмотреть методы управления светофорными объектами, например, применить адаптивное. Суть его в следующем: измеряются характеристики потока и, в зависимости от применяемого алгоритма, меняется длительность фаз сигналов. Эффект будет идентичен добавлению одной полосы. Модернизация одного светофора обходится в миллион рублей.

«Сейчас адаптивный метод в Пензе не применяется. Мы пытались убедить город в его необходимости, но нам ответили отказом, мотивировав его тем, что по ГОСТу ставить модернизированные светофоры не обязаны, поэтому не ставят. Такие системы бы очень помогли. Например, на еще одном проблемном участке — перекрестке ул. Пушкина — Кулакова — задержка транспорта сейчас составляет 60 секунд, а может снизиться до 29. При этом экономически оправданным является уменьшение даже в пять секунд», — рассказал он.

Возможно, скоро ситуация изменится к лучшему. В декабре вступит в силу федеральный закон об организации дорожного движения, и муниципалитеты будут обязаны проводить оценку интенсивности движения и эффективности существующих схем. Сейчас они этого не делают и подчас не знают, в чем причина проблем, и нет понимания, какие участки следует реконструировать, отметил Алексей Власов.

Будем надеяться, что скоро и до пензенских дорог дойдет модернизация, а пробки станут редким явлением.