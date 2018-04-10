Эксперты прогнозируют устойчивую позицию рубля

Рубль способен вернуться к отметке 59 за доллар при цене нефти в $55 за баррель. Для дальнейшего снижения национальной валюты нет фундаментальных причин, сообщают «Известия».

Курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года вместе с падением на бирже акций многих российских компаний. Аналитики считают, что это не связано с макроэкономическими показателями, а является эмоциональной реакцией на введение новых санкций со стороны США.

Стабилизация на рынке акций произошла после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что попавшим под санкции компаниям будет оказана поддержка.

Заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая и замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов сошлись во мнении, что правительство должно поддержать не отдельного владельца бизнеса, попавшего под санкции, а занятых на его предприятиях людей.

Главный экономист БКС «Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров и аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков в свою очередь заявили, что эмоциональная реакция должна постепенно сойти на нет, и рынок найдет новую точку равновесия, а распродажи могут смениться на осторожные покупки уже в ближайшие дни.

Отмечается, что если дальнейших санкций не последует, курс рубля может укрепиться при текущих ценах на нефть.